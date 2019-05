Verkiezingsborden Zuhal Demir beklad met symbool Grijze Wolven en hakenkruisen: “Ik laat me niet intimideren”

Maasmechelen - In heel Maasmechelen zijn verkiezingsborden van Zuhal Demir, die de N-VA-Kamerlijst trekt in Limburg, beklad met onder meer swastika’s en het symbool van de extreemrechtse Turkse beweging Grijze Wolven. De gewezen staatssecretaris voor Gelijke Kansen lijkt echter niet onder de indruk van de actie: “Ik laat me niet intimideren.”

“Stilaan komen we in het straatbeeld”, werd er eind vorige maand nog geschreven op de Facebookpagina van N-VA Maasmechelen bij een foto met de verkiezingsborden. Twee weken later zijn de borden van lijsttrekker Zuhal Demir en haar woordvoerder (en 11de plaats voor de Kamer) Andy Pieters beklad. Ze staan vol Turkse leuzen, hakenkruisen en drie manen, het logo van de extreemrechtse Turkse beweging Grijze Wolven.

Demir reageerde eerder fel toen zowel binnen SP.A als CD&V politici in opspraak kwamen door beelden waarop gedweept werd met Grijze Wolven.

De actie in Maasmechelen lijkt de N-VA’ster niet van haar stuk te brengen. “Grijze Wolven willen laten voelen dat zij baas zijn in Limburg en bekladden mijn affiches. Ik laat me niet intimideren”, klinkt het op Twitter.