In de nacht van vrijdag op zaterdag is Maasmechelaar Robby Orzeck, beter gekend onder zijn dj-naam Robert Kraftmann, omgekomen bij een auto-ongeval. Robby werd 48.

Om 3u30 botsten twee personenauto’s frontaal op elkaar op de N266 in Someren, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De 48-jarige Maasmechelaar Robby Orzeck kwam om het leven. In de andere auto zat ...