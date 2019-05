Yannick Carrasco scoort, maar Dalian Yifang verliest opnieuw

Dalian Yifang heeft zaterdag op de negende speeldag in de Chinese Super League de thuiswedstrijd tegen Wuhan Zall verloren met 1-2. De gelijkmaker van Rode Duivel Yannick Carrasco leverde de thuisploeg geen punten op.

Dalian Yifang had al vroeg op achterstand kunnen komen, maar Mbia miste een strafschop. In de tweede helft gaf de ex-middenvelder van Marseille wel de assist voor de 0-1 van Baptisao (58.). Carrasco (66.) zette de bordjes in evenwicht, maar Kouassi (88.) bezorgde Wuhan Zall in het slot de drie punten.

???? CARRASCO! O belga marcou mais um pelo Dalian Yifang neste sábado, porém a sua equipe não conseguiu segurar o Wuhan Zall e perdeu por 2x1. @CarrascoY21 #CSL2019 pic.twitter.com/43bFdEZ0mV — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) 11 mei 2019

Met 7 punten blijft Dalian Yafing veertiende in de stand. De ploeg van Carrasco blijft voorlopig steken op slechts één overwinning.