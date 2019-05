Gewapende mannen vallen luxehotel in Pakistan binnen: daders verwikkeld in vuurgevecht met politie

In het zuidwesten van Pakistan heeft een groep gewapende personen zaterdag een 5-sterren hotel in de havenstad Gwadar bestormd. De gasten konden veilig worden geëvacueerd. Ondertussen is er een vuurgevecht tussen de schutters en de politie bezig.

Het vuurgevecht in het Pearl Continental Hotel duurt al twee uur. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn, zegt de lokale politiechef, Aslam Bangulzai. Politieagenten en paramilitaire troepen hebben het hotel in de zuidelijke provincie Beloetsjistan omsingeld.

De provinciale minister van Binnenlandse Zaken, Zahoor Baledi, spreekt van een aanval door drie terroristen, gewapend met automatische geweren. Ze vielen het hotel in de namiddag aan, waarop een vuurgevecht uitbrak, meldt hij. “Er verblijven geen buitenlanders in het hotel en alle gasten zijn geëvacueerd”, stelt hij.

Miljardenproject

De haven van Gwadar maakt deel uit van een Chinees project ter waarde van 62 miljard dollar om handelsroutes uit te bouwen naar het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Gwadar is het eindpunt van zo’n handelsroute naar Pakistan.

De voorbije weken was er een opflakkering van geweld door islamistische militanten in de onrustige provincie die grenst aan Afghanistan en Iran. Zo is de taliban actief in Beloetsjistan en hebben de soennitische extremisten het er gemunt op het sjiitische deel van de bevolking. Rebellen die voor de onafhankelijkheid van de provincie strijden, vallen dan weer de veiligheidsdiensten en zelfs Chinese infrastructuurprojecten aan.