Meesteroplichtster Anna Sorokin geeft eerste interview na veroordeling: “Ik heb geen spijt”

Terwijl Anna Sorokin (28) zich voorbereidt op een celstraf van minstens vier jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan diefstal en grootschalige oplichting, zegt de Duits-Russische dat ze geen spijt heeft. Meer zelfs: ze zou het gewoon opnieuw doen.

Anna Delvey, zoals de jonge vrouw zich liet noemen sinds haar aankomst in New York in 2017, deed zich voor als een miljonairsdochter, een rijke Duitse erfgename. Een fonds van 25 miljoen dollar zou weldra door haar vader voor haar opengesteld worden. Maar dat fonds, dat was er helemaal niet. In werkelijkheid bleek haar vader een hardwerkende truckchauffeur. Toch slaagde de vrouw erin zo’n 275.000 dollar te verkwisten (omgerekend bijna 250.000 euro) aan hotels, restaurants, kledij, kunst, reisjes, …

Uiteindelijk liep Sorokin tegen de lamp tijdens een vakantie in Marokko: haar twaalf kredietkaarten bleken geblokkeerd. In de rechtbank kwam er nog een verontschuldiging voor al dat bedrog, maar nu, tijdens een interview met The New York Times klinkt de 28-jarige oplichtster een pak minder berouwvol. “Het ding is, het spijt me niet. Ik zou zelfs tegen jou en iedereen liegen, ook tegen mezelf, als ik zei dat ik spijt had van de dingen die ik gedaan heb”, aldus Sorokin in het gesprek. “Wel heb ik spijt van de manier waarop ik bepaalde dingen gedaan heb.” Op de vraag of ze er nog een keer doorheen zou gaan als ze de kans kreeg, lachte ze: “Ja, waarschijnlijk wel.”

Boeken schrijven

Hoewel ze honderdduizenden dollars verkwiste, was het haar naar eigen zeggen niet om het geld te doen. “Mijn motief was nooit geld”, klinkt het. “Ik had een honger naar macht.” Sorokin wilde ook een privéclub lanceren, de Anna Delvey Foundation, van zo’n 40 miljoen dollar. Maar zover kwam het dus niet. De enige exclusieve club die Sorokin zal zien de komende jaren, is die van Rikers Island, de gevangenis op het gelijknamige eiland in de East River in New York.

LEES OOK. Ze leefde als een miljonair met gat in haar hand, maar had geen cent: Russische (28) daagt op proces zelfs op in dure merkkledij

Er kan veel geschreven worden over Sorokin, maar niet dat het haar ontbreekt aan ambitie: de niet onaardig uitziende vrouw liet tijdens het interview ook nog verstaan dat ze momenteel aan haar memoires schrijft. Die gaan over haar tijd aan de top van de sociale ladder van Manhattan. Daarna wil ze ook nog een tweede boek schrijven, over haar tijd in de gevangenis. Als ze vrij komt, zal ze wellicht gedeporteerd worden naar Duitsland, waar ze werd opgevoed nadat ze geboren werd in Rusland. Zelf hoopt ze uiteindelijk naar Londen te verhuizen en droomt ze ervan haar eigen beleggingsfonds te lanceren. Of dat ooit nog zal lukken, is de vraag.