Vlaams Belang zoekt stemmen over de taalgrens met pamfletten over Theo Francken en Marc Dutroux

Vlaams Belang kiest voor een opvallende strategie in aanloop naar de verkiezingen. De Vlaams-nationalisten proberen stemmen te ronselen in Wallonië. Ze pakken daarbij uit met een pamflet over Dutroux en nemen N-VA-kopstuk Theo Francken in het vizier.

‘Eerst onze mensen’ of beter: ‘Nos gens d’abord’. Met die leus zet Vlaams Belang in op de Waalse kiezer via een bijbehorende Franstalige Facebookpagina. De boodschap van de partij is achter de taalgrens niet veranderd. Op het sociale medium plaatst Vlaams Belang pamfletten onder meer tegen migratie. “Est-ce que cela le futur selon vous?” (“Is dit de toekomst volgens u?”) valt er te lezen op een foto van een vrouw in boerka.

Maar ook afbeeldingen van Theo Francken (N-VA) worden ingezet om de Waal over de Vlaams Belang-streep te trekken op 26 mei. “De reden dat N-VA de regering heeft laten vallen, lijkt geen obstakel om deel te nemen aan de volgende”, luidt het bijschrift bij een beeld van Francken met teksten over het migratiepact. “Als je van N-VA wilt afkomen, stem Vlaams Belang Lijst 9 in Wallonië!”

Dutroux

Opvallend is verder dat Marc Dutroux onderdeel uitmaakt van de campagne. “Wat ‘de politieke klasse’ niet durft te bekennen! Net als Michelle Martin laten ze hem ook op een dag vrij”, valt er te lezen bij een foto van de kindermoordenaar. “Dutroux vrij? Nooit.”