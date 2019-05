Een blunder in volle titelstrijd: Axel Witsel ziet Dortmund-doelman ongezien de mist ingaan

Bayern München en Borussia Dortmund vechten een spannende strijd uit om de titel in de Bundesliga. Der Rekordmeister is bij een overwinning op het veld van Leipzig zeker van het zevende opeenvolgende kampioenschap. Dortmund kan enkel hopen en zelf winnen tegen Düsseldorf. Het kwam 1-0 voor via Christian Pulisic, maar de club van Benito Raman en Dodi Lukebakio kwam langszij. Met hulp van BVB-doelman Marwin Hitz. Die blunderde er stevig op los. Gelukkig zorgde Thomas Delaney snel voor de 2-1, waarna Lukebakio een penalty miste.