Islamitische Staat toch niet verslagen? Terreurgroep claimt eigen provincie in India: “Belangrijk voor opbouw nieuw kalifaat”

In Syrië en Irak is Islamitische Staat (ISIS) op zijn knieën gedwongen, maar de terreurgroep duikt nu elders op om het kalifaat nieuw leven in te blazen. Na een strijd tegen veiligheidstroepen in India hebben de terroristen in dat land een eigen ‘provincie’ uitgeroepen. Het is een belangrijke symbolische daad die niet onderschat moet worden, stelt een expert.

Amaq, het nieuwsagentschap van ISIS, maakte het nieuws over de gestichte provincie in de Indiase regio Kasjmir vrijdagavond bekend. Het bericht komt er na vuurgevechten in het gebied tussen de extremisten en de ordetroepen.

Het uitroepen van een nieuwe thuishaven lijkt vooral bedoeld als spierballengerol van ISIS, nadat de groep in april uit zijn ‘kalifaat’ in Syrië en Irak werd verdreven. Toch moet de boodschap niet onderschat worden. Dat zegt directeur Rita Katz van SITE Intel Groep, een Amerikaans bedrijf dat de activiteiten bijhoudt van onder meer jihadisten. “Het stichten van een provincie in een regio waar je niets van enig gezag hebt, lijkt absurd, maar we moeten het niet zomaar wegwuiven.”

Nieuw kalifaat

“Iedereen rolt misschien met zijn ogen bij het horen van dit nieuws, maar voor jihadisten in dergelijke gebieden zijn dit belangrijke gebaren om het grondplan te leggen voor een nieuwe ISIS-kalifaat”, aldus Katz nog.

In Kasjmir, waar een meerderheid van de inwoners moslim is, voeren separatisten al decennialang een gewapende strijd tegen de regering. De strijders willen een onafhankelijk Kasjmir of zich aansluiten bij Pakistaan, de aartsrivaal van India.