Bayern München is nog geen kampioen, en dat is de schuld van de VAR en.. Dodi Lukebakio

Wil Bayern München zijn zevende titel op rij pakken, zal het toch nog een weekje moeten wachten. Der Rekordmeister kon het zelf afmaken door te winnen van RB Leipzig. Maar de nummer drie in de stand hield al voor de 16e keer dit seizoen de netten schoon, de 0-0 bleef 90 minuten op het bord staan. Bayern scoorde weliswaar, maar die treffer werd afgekeurd voor heel nipt buitenspel. Als het zelf niet won, moest Bayern maar hopen dat Dusseldorf erin slaagde om Dortmund af te stoppen. Dat lukte niet, onder meer omdat Dodi Lukebakio een strafschop miste. De titelstrijd in Duitsland wordt zo op de slotspeeldag beslist.

Vier punten voorsprong met nog twee speeldagen te gaan, Bayern lag op koers om de titel te pakken. Zelf winnen volstond vandaag, maar op bezoek bij Leipzig beloofde dat geen sinecure te worden. De ploeg van Red Bull stond derde en slikte op eigen veld nog maar negen doelpunten, met 27 tegentreffers had het overigens de beste defensie van de Bundesliga.

Dat bleek ook, want Bayern beet zijn tanden stuk op de stugge Oost-Duitsers. Bayern eiste de bal wel op, maar vlot kansen creëren zat er niet in. Konden de sterren van der Rekordmeister al eens een poging wagen, stond thuisdoelman Péter Gulács pal.

Kort na de rust brak Serge Gnabry dan toch de ban. Althans, dat dachten ze even. De VAR had echter voorafgaand buitenspel opgemerkt, het Beierse feestje werd afgelast. Nog geen man overboord, want Düsseldorf was ook net langszij gekomen bij Dortmund na een onwaarschijnlijke blunder van doelman Hitz.

Thomas Delaney wiste die blunder echter snel uit, zette Dortmund op 2-1 en stelde het titelfeestje van Bayern virtueel uit. Het dolle kwartiertje was echter nog niet gedaan. De bal ging in het Signal Iduna Park op de stip voor de bezoekers. Lukebakio kon Witsel en co een loer draaien en Bayern een handje toesteken… maar miste! Dusseldorf zou de match vervolgens met tien eindigen, Gotze en Kownacki zetten in het slot de 3-2 eindstand op het bord.

En Bayern? Dat beet zijn tanden stuk op Leipzig. Het bleef 0-0 in Oost-Duitsland. Bayern moet daardoor volgende week winnen om zijn titel te verlengen. Dortmund kan blijven hopen.

47' #BVBF95 1-1 Fink scores

49' #RBLFCB 0-1 (VAR rules out 0-0)

53' #BVBF95 2-1 Delaney scores

59' #BVBF95 Fortuna miss a penalty



Twists and turns galore in the race for the title pic.twitter.com/pXNAP6EOxQ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 11 mei 2019

Dat de titelstrijd pas op de 34e en laatste speeldag beslist wordt, is overigens niet zo de gewoonte in Duitsland. Bayern domineert al jaren, tussendoor was Dortmund twee seizoenen ongenaakbaar. Het is zelfs al van 2010 geleden dat de slotspeeldag beslissend was. Toen troefde Bayern Schalke 04 af.