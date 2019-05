Na een zoektocht van ruim 60 jaar ontmoet Eileen (82) voor het eerst haar moeder (104): “Ze liet me niet los”

Een prachtig verhaal, zo vlak voor Moederdag: de 82-jarige Ierse Eileen Macken heeft na een zoektocht van ruim 60 jaar voor het eerst haar moeder Elizabeth (104) ontmoet. “Ik wil het van de bergtoppen schreeuwen: ik ben geen wees meer!”

Eileen deed haar verhaal bij Liveline Radio. De vrouw kwam op 2-jarige leeftijd in een weeshuis terecht in Dublin. Jarenlang had ze geen idee wie haar moeder was. Rond haar negentiende, toen ze zelf kinderen kreeg, ging Eileen op zoek naar haar mama. De zoektocht leverde jarenlang echter niks op.

Succes

Dat veranderde in januari 2018. De inmiddels hoogbejaarde vrouw vertelde toen over haar leven en zoektocht in het radioprogramma Liveline. Eileen omschreef zichzelf als “de oudste nog levende wees in Ierland”. Een genealoog, een specialist in stambomen, hoorde de uitzending en zocht contact met Eileen om haar te helpen. Twaalf maanden later was Eileen opnieuw te horen in Liveline, ditmaal met bijzonder nieuws: de genealoog was er achter gekomen wie Eileens moeder was. Maar nog bijzonderder: de vrouw was nog in leven.

(Lees verder onder de tweet)

This is Eileen Macken who is 82 who has just met her mother Elizabeth who will be 104 this Saturday after over 60 years searching @joeliveline #liveline pic.twitter.com/n6ghSdwDnh — Liveline (@rteliveline) May 9, 2019

Haar naam is Elizabeth, woont in Schotland en is zaterdag 104 jaar oud geworden. “Ik wil het van de bergtoppen schreeuwen: ik ben geen wees meer!”, aldus Eileen tijdens de uitzending. “Toen ik had gehoord dat ze nog in leven was, kon niets mij meer tegenhouden haar te zien.”

“Zo’n mooie vrouw”

De genealoog deelde het nieuws al in augustus 2018 met Eileen. Sindsdien belden moeder en dochter belden al met elkaar, maar tot een ontmoeting kwam het pas vorige maand. Samen met haar man, dochter en schoonzoon vertrok de Eileen naar Schotland om haar moeder voor het eerst te ontmoeten. “Ik ben nu zo gelukkig. Ze is zo’n mooie vrouw, heeft een geweldige familie en ze heeft me een ontzettend warm welkom gegeven”, aldus Eileen natuurlijk weer in Liveline. “Mijn moeder was dolblij en ontroerd, ze liet mijn handen niet los en sloeg haar armen om me heen.”