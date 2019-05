Zeven kinderen gedood bij explosie in Afghanistan

Bij de explosie van een bom aan een weg in Afghanistan zijn zaterdag zeven kinderen om het leven gekomen. Twee andere kinderen raakten gewond bij de ontploffing in de provincie Ghazni, meldden de autoriteiten.

De woordvoerder van de provinciegouverneur wijst de taliban aan als verantwoordelijken. Zij plaatsen de mijn aan de bewuste hoofdweg om slachtoffers te maken onder de veiligheidsdiensten, klinkt het.

Volgens een lid van de provincieraad, Amanullah Kamrani, waren de kinderen tussen zeven en negen jaar oud. Minstens vier kinderen komen uit dezelfde familie.

In 2018 werden volgens de Verenigde Naties 3.804 burgers, onder wie 900 kinderen, vermoord in Afghanistan. Zevenduizend anderen raakten gewond. 2018 was zo het bloedigste jaar voor de burgerbevolking. De taliban plaatsen vaak bermbommen en mijnen aan de wegen om de ordediensten te treffen. Vaak vallen er evenwel burgerslachtoffers.