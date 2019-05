Lecce verzekert zich op slotspeeldag van promotie naar Serie A

Lecce heeft zich zaterdag met een 2-1 zege tegen La Spezia op de 36e en tevens laatste speeldag in de Serie B verzekerd van promotie naar de Serie A.

De club uit Apulië schaart zich zo bij Brescia, dat met de titel in de tweede klasse de promotie eerder al afdwong. Om het laatste ticket richting de hoogste klasse wordt er een nog een barrage gespeeld met zes ploegen: Palermo, Benevento, Pescara, Hellas, La Spezia en Cittadella. De play-offs kunnen wel nog in het gedrang komen door het dossier rond Palermo. De disciplinaire instanties van de Italiaanse bond eisen immers dat de club wegens financieel wanbeheer degradeert.

Lecce is een typische liftploeg in Italië die volgend seizoen voor het eerst sinds 2012 in de Serie A mag uitkomen. Vorig seizoen speelden ze nog in derde klasse.