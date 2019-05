Instortingsgevaar na verbouwingswerken aan woning

Wachtebeke - In Wachtebeke zijn verbouwingswerken geëindigd in een ravage. Omdat er sprake is van instortingsgevaar wordt de woning deels afgebroken.

De brandweer kreeg zaterdag een oproep voor een woning in de Stationsstraat in Wachtebeke. Het pand dreigde in te storten na verbouwingswerken. Volgens de buren werd het huis onlangs aangekocht en moesten de eigenaars er in de zomer van 2020 intrekken na de verbouwing.

“In samenspraak met de eigenaar is beslist om het huis tot op een bepaalde hoogte af te breken, daarvoor is een aannemer opgevorderd”, stelt de brandweer. Dat gebeurde later op de dag. Volgens de politie raakte er niemand gewond.