Duizenden betogers verwacht voor stille mars tegen seksueel geweld: “Toen ik het las over Julie zei ik dat ik een mars zou organiseren. Ik heb woord gehouden”

Schilde / Antwerpen - In hartje Antwerpen stappen vandaag naar schatting duizenden betogers mee in de mars tegen seksueel geweld, na de moord op studente Julie Van Espen. De stille optocht wil een stem geven aan alle slachtoffers én een duidelijk signaal dat dit een probleem is dat niet langer genegeerd kan worden. “Neem borden mee. Schrijf je verdriet neer. Klaag het seksueel geweld aan”, zegt organisatrice Charlotte Ruytjens.

Hoeveel mensen stappen mee?

Op Facebook hebben meer dan 8.300 mensen aangegeven deel te nemen. Nog eens 27.000 anderen zijn “geïnteresseerd”. Het is moeilijk in te schatten hoeveel van hen daadwerkelijk opdagen, maar het zullen er wellicht enkele duizenden zijn. Het is verzamelen blazen op het Koningin Astridplein aan het centraal station van Antwerpen om 14 uur. Een halfuur later vertrekt de massa over de Meir en de Groenplaats richting Steenplein. Een wandeling die normaal een halfuurtje duurt, maar dat kan oplopen tot twee uur afhankelijk van de opkomst. De Antwerpse politie raadt alleszins aan om met het openbaar vervoer te komen.

Wie zijn de organisatoren?

Drie 27-jarige vriendinnen: Charlotte Ruytjens, Eline Van Hooydonck en Ayke Gubbels. Eline is persmedewerker bij Rosa, het kenniscentrum voor gender en feminisme. Ayke is bezig met de oprichting van een vzw rond seksueel geweld en is zelf al twee keer het slachtoffer geweest van misbruik. Charlotte is niet professioneel met het thema bezig, maar noemt zichzelf een angry feminist. Zij kwam trouwens op het idee voor de mars. “In de eerste berichten over Julie las ik dat de dader eerder veroordeeld was”, zegt ze. “Ik zei tegen een vriendin: als dat klopt, dan organiseer ik een mars. Ik heb woord gehouden.”

Wat is de centrale boodschap?

Die is tweeledig. Enerzijds willen de organisatoren slachtoffers van seksueel geweld een hart onder de riem steken en anderzijds een signaal geven aan het beleid dat er dringend iets moet veranderen. “Ondanks de hele MeToo-beweging blijven de verhalen komen”, zegt Charlotte. “Dit kunnen we niet langer negeren. Er moeten een algemene mentaliteitswijziging komen. Gevallen van aanranding en seksueel geweld worden nog onvoldoende serieus genomen. Ook justitie moet in eigen boezem kijken. Daders en slachtoffers moeten beter bijgestaan en opgevolgd worden. We staan op een zucht van de verkiezing: dit is het uitgelezen moment voor de politiek om de handschoen op te nemen.”

Dat de mars ‘stil’ is, moet die boodschap extra kracht geven. “Het heeft geen nut om te roepen of haatboodschappen te verspreiden”, zegt Charlotte. “Door de problematiek een gezicht te geven en er sereen bij stil te staan, hopen we dat de impact veel groter zal zijn.” Geen liederen, gezang of gescandeer dus.

Stappen er ook politici mee?

In elk geval Dries Van Langenhove en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) hebben aangekondigd mee te stappen. “Iedereen is welkom”, zegt Charlotte. “Ook politici, maar dan als mens en niet als vertegenwoordiger van een politieke partij. Het is niet de bedoeling dat ze deze mars gebruiken voor hun politieke agenda.” De organisatoren laten daarom geen politieke slogans, vlaggen of symbolen toe. “Wie het wel doet, zal daar op aangesproken worden. Er zal veel sociale controle zijn”, zegt Charlotte.

Wie leidt alles in goede banen?

De organisatoren hebben zelf tweehonderd stewards opgetrommeld om de massa de juiste richting uit te sturen. Daarnaast zal ook de Antwerpse politie een oogje in het zeil houden. “Vanuit een onthaalfunctie”,zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Onze mensen zullen vragen beantwoorden en helpen wanneer ze aangesproken worden. De analyse moet nog gemaakt worden, maar volgens ons gaat het niet om een risicovolle betoging.”

Wat als je niet kunt komen, maar toch wilt steunen?

Dat kan via sociale media, door een korte video te maken met de woorden “Share your voice. #Enough”. Dat filmpje kan je dan delen via de hashtag #enough. Heel wat bv’s en influencers steunden de actie al op die manier. Op de Facebookpagina van de mars staat een filmpje met onder meer Jani Kazaltzis, Karen Damen en Wim Opbrouck.