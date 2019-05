Trump deelt opvallende anekdote: “Kim Jong-un liet oom executeren en stelde zijn hoofd tentoon als voorbeeld”

Kim Jong-un houd je maar beter te vriend. De Noord-Koreaanse leider liet zijn oom Jang Song Thaek executeren om vervolgens diens hoofd tentoon te stellen “als voorbeeld voor de verraders”. Die morbide anekdote zou Donald Trump hebben verteld aan ingewijden.

Kim en zijn oom Jang (rechts). Foto: BELGAIMAGE

De Amerikaanse president deed het verhaal recent uit de doeken tijdens een vergadering, aldus een anonieme aanwezige tegen The Washington Post. Jang Song Thaek, de man van Kims tante, gold lange tijd als rechterhand van Kim Jong-un, maar eind 2013 werd hij geëxecuteerd. De officiële lezing luidt dat Jang zich schuldig had gemaakt aan hoogverraad en het regime in Pyongyang omver wilde werpen.

Volgens een Noord-Koreaanse banneling werd Jang door afweergeschut geëxecuteerd. Volgens Trump werd het hoofd van de man vervolgens tentoongesteld als herinnering dat je het pad van Kim niet moet kruisen. De bron van The Washington Post zegt nog dat Trump gefrustreerd was over de stukgelopen onderhandelingen met de Noord-Koreaanse leider.