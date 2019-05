ANC wint verkiezingen met slechtste resultaat en laagste opkomst ooit

Het regerende Afrikaans Nationaal Congres (ANC) heeft de parlementsverkiezingen in Zuid-Afrika gewonnen met 57,5 procent van de stemmen, zo blijkt nu alle stemmen geteld zijn. Het is het slechtste resultaat ooit voor de partij sinds het einde van de Apartheid in 1994. Bovendien lag de opkomst nooit eerder zo laag.

Op de website van de kiescommissie viel het resultaat zaterdag al te lezen, nu alle stemmen van de stembusgang van afgelopen woensdag geteld zijn in de 22.925 districten. Oppositiepartij Democratic Alliance (DA) volgt op stek twee met 20,8 procent en de radicaal-linkse Economic Freedom Fighters (EFF) verdubbelt het aantal stemmen naar 10,8 procent.

Nadien tijdens de officiële bekendmaking verklaarde de kiescommissie dat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen zijn. De score van 57,5 procent levert het ANC 230 zitjes op in de Nationale Vergadering, het lagerhuis van het Zuid-Afrikaanse parlement. DA haalt er 84 binnen en EFF 44, zei Glen Mashinini, de voorzitter van de kiescommissie. Achtenveertig partijen dongen naar de gunst van de kiezer, maar slechts veertien raakten verkozen in het parlement.

Corruptie

Meer dan 17,6 miljoen Zuid-Afrikanen brachten een stem uit, of bijna 66 procent van de stemgerechtigden. De opkomst daalt al langer: in 2014 was nog 73,4 procent opgedaagd en in 2009 77,3 procent. Zowat 27 miljoen Zuid-Afrikanen kwamen in aanmerking om te stemmen.

Zuid-Afrika kende het voorbije decennium veel corruptieschandalen onder de vorige president, Jacob Zuma. Hij moest daarom aftreden en moet het nu uitleggen voor de rechter. Zijn partijgenoot en opvolger Cyril Ramaphosa beloofde al een “nieuw tijdperk”. Aangezien het nieuw verkozen parlement vervolgens de nieuwe president verkiest, lijkt een tweede ambtstermijn voor Ramaphosa zeker. De 66-jarige volgde in februari 2018 Zuma op.