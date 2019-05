Borussia Dortmund-spelers vieren hoopgevende zege met kleedkamerfoto, maar vindt u de ‘verstopte’ makker van Witsel?

Het was nagelbijten in de Bundesliga. Bayern München kon mits winst bij Leipzig voor de zevende keer op rij de titel pakken, maar bleef op 0-0 steken. Borussia Dortmund won wel, met 3-2 van Düsseldorf, en dus wordt het kampioenschap beslist op de laatste speeldag. Na afloop gingen Axel Witsel en zijn BVB-ploegmaats dan ook dolgraag op de foto. Eentje van hen verstopte zich zelfs vakkundig tussen zijn makkers.

LEES OOK.Bayern München is nog geen kampioen, en dat is de schuld van de VAR en.. Dodi Lukebakio

LEES OOK.Een blunder in volle titelstrijd: Axel Witsel ziet Dortmund-doelman ongezien de mist ingaan

Het was verdediger Dan-Axel Zagadou die even “Waar is Wally?” speelde. De 19-jarige Fransman, die niet meedeed door een knieblessure, is te zien aan de linkerheup van doelpuntenmaker Christian Pulisic. Goed verstopt, maar wij hadden hem toch gezien!