Advocaat familie Julie Van Espen: “Er zijn grote vergissingen gemaakt in dit dossier”

Dat Steve Bakelmans na zijn eerste veroordeling voor verkrachting drie keer verdwenen is uit de gevangenis, was niet geweten door de rechter van de tweede verkrachtingszaak. Daardoor kon die niet weten dat Bakelmans wél vluchtgevaarlijk was en vroeg hij geen onmiddellijke aanhouding. Doordat Bakelmans niet meteen aangehouden werd, was hij vrij op de dag van de moord op Julie Van Espen.