Elon Musk voor de rechter omdat hij redder van Thaise voetballertjes pedofiel noemde

Elon Musk moet voor de rechter verschijnen wegens laster. Hij noemde de Britse duiker Vernon Unsworth vorig jaar herhaaldelijk een pedofiel.

Unsworth speelde een rol bij de redding van de Thaise voetballertjes die vorig jaar met hun coach vastzaten in een grot. De topman van Tesla noemde Unsworth op Twitter een “pedo guy”. Later herhaalde hij die ongegronde beschuldiging in e-mails naar de Amerikaanse nieuwswebsite Buzzfeed. De rechter rekent het Musk aan dat hij deed alsof hij zijn uitspraak met feiten kon staven.

Musk deed de uitspraken nadat Unsworth zijn plan om de Thaise jongens te redden met een miniduikboot had afgedaan als een ‘pr-stunt’. De duikboot is uiteindelijk nooit gebruikt. Na ruim twee weken te hebben vastgezeten, werden de voetballertjes en hun coach in enkele dagen gered door de duikers. De zaak tussen Unsworth en Musk wordt op 22 oktober door de rechter in Los Angeles behandeld.