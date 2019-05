Mo Messoudi speelt voor het eerst dit seizoen negentig minuten: “Met stamnummer 13 in eerste klasse, dat zou een mooi einde zijn”

Mo Messoudi ging met Beerschot Wilrijk kansloos onderuit tegen Charleroi. De ouderdomsdeken van de ploeg maakte wel voor het eerst dit seizoen de 90 minuten vol en wil graag nog een jaartje langer op het Kiel voetballen. “Met stamnummer 13 in eerste klasse. Dat zou een mooi einde zijn.”

“We hadden veel balbezit, maar we misten slagkracht in de zone van de waarheid”, besefte Mo Messoudi. “En ook achteraan speelden we niet altijd secuur. Wij misten vandaag veel jongens door blessure en Charleroi speelde hier met hun typeploeg. Dan weet je dat het niet gemakkelijk zal worden. Het is geen schande dat we deze partij verliezen, maar we gaven de tegendoelpunten wel iets te gemakkelijk weg. Ach, dit Charleroi was vandaag te sterk voor ons. Daar hoeven we niet flauw over te doen.”

Geen krampen

Voor het eerst dit seizoen mocht Messoudi van Stijn Vreven de 90 minuten vol maken. “Ik schrok ervan dat ik mocht blijven staan. (lacht) Het deed deugd. Ik raakte veel ballen, maar ik besef wel dat ik de echte explosiviteit miste om het verschil te maken. Dat is niet onlogisch als je de voorbije maanden zo weinig speelminuten heb gekregen.” Opvallend: de 19-jarige Brian De Keersmaecker moest in de slotfase gewisseld worden met krampen, de 35-jarige Mo Messoudi voelde zich nog kiplekker. “Straf he? Alhoewel: op zijn leeftijd had ik dat ook vaak. Je geeft dan vanaf de eerste minuut het volle pond omdat je je wil tonen en je vergeet te doseren. Ik kreeg als jonge gast vaak krampen rond de 70ste minuut, dat is dus niet abnormaal. Brian is hoe dan ook de meest talentvolle speler van onze beloftenploeg. Een mondige jongen ook. Hij zal er wel komen, op termijn moet hij in 1A mee kunnen.”

Afscheidsmach?

Messoudi kreeg dit seizoen weinig speelminuten van Stijn Vreven en zijn contract loopt deze zomer af. Speelt hij volgende week zaterdag tegen Oostende zijn allerlaatste wedstrijd op het Kiel? “Ik weet het niet. Ik ga er vanuit dat wij volgend jaar in 1A spelen en dan wordt mijn contract automatisch met een jaar verlengd. Ik ben al sinds vorig seizoen vragende partij voor een gesprek met het bestuur en sinds kort ben ik in onderhandeling met Jan Van Winckel. We zien wel wat er uit de bus komt. De trainer heeft alleszins al meermaals aangegeven dat ik niet in zijn plannen pas, maar ik wil er met de club wel op een goede manier uitkomen. Ik heb altijd gezegd dat ik bij Beerschot mijn carrière wil afsluiten en qua symboliek zou één jaartje extra wel fantastisch zijn. Voor stamnummer 13 in eerste klasse voetballen, dat zou het perfecte einde zijn.”