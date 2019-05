Weddenschap verloren? Alejandro Pozuelo en andere ex-Genkenaar duiken plots op met blonde haardos

Alejandro Pozuelo amuseert zich in Canada. Met vier goals en vijf assists in zeven matchen gooit hij op het veld meteen hoge ogen, en ook naast de groene rechthoek lijkt zich in zijn sas te voelen. Al ziet het er wel naar uit dat hij een weddenschap heeft verloren. Zaterdag deelde zijn club Toronto plots een foto van een fel geblondeerde Pozuelo, die er wel nog mee kon lachen. De Spanjaard moet samen met ploegmaat Chris Mavinga naar de kapper geweest zijn, want ook de flank verdediger (eveneens ex-Genk) dook op met een blonde coupe. Vindt u het geslaagd?