Burgemeester Bart Somers (Open VLD): “Ik moet mijn verantwoordelijkheid opnemen en ga terug naar nationale politiek”

Mechelen - De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) gaat terug naar de nationale politiek. Dat zegt hij in een filmpje op Facebook. Somers, twee jaar geleden door een internationale denktank nog uitgeroepen tot beste burgemeester van de wereld, wil in de volgende Vlaamse regering een nieuw samenlevingsbeleid uitstippelen.

“Ik ben heel graag burgemeester. Ik ben dit al 18 jaar. Ik heb er lang over nagedacht en eerlijk gezegd ook getwijfeld. Maar ik heb voor mezelf een heel duidelijke beslissing genomen. In dit tijdsgewricht kan ik niet aan de zijlijn blijven staan. Ik moet mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik ga terug naar de nationale politiek, in die arena. Ik wil in de volgende Vlaamse regering een nieuw samenlevingsbeleid uitstippelen dat oplossingen aandraagt, waar we allemaal mee vooruitgaan”, aldus Bart Somers.

Zijn prioriteit is zorgen voor veiligheid. “Respect in de publieke ruimte. Duidelijke spelregels die iedereen moet naleven en die we ook afdwingen.” Daarnaast wil Somers een samenleving “waar we met elkaar en niet naast elkaar” leven. Hij streeft naar een brede middenklasse, die sterk staat. Hij wil de mensen die vandaag nog in de kansarmoede zitten - “en dat zijn er te veel” - optillen naar die middenklasse. Tot slot wil hij een samenleving die “resoluut kiest voor een concept waarbij de toekomst van mensen telt en niet hun afkomst”.

Als Somers minister zou worden in de Vlaamse regering, krijgt Mechelen een andere burgemeester. Volgens Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad is er veel kans dat die in de liberale familie gezocht zal worden.