De “historische beslissing” die de tsunami aan ‘rijk’ plastic in arme landen moet tegengaan

In de strijd tegen de plastic soep in de oceanen zijn 187 landen overeengekomen om de export van moeilijk recycleerbaar plastic afval beter te reguleren. Ontwikkelingslanden krijgen voortaan informatie over het afval dat binnenkomt en het recht om het te weigeren. “Een historische beslissing”, zegt IPEN, een internationaal netwerk van ngo’s.