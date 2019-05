Hevige brand in schuur zorgt voor enorme rookwolk: paarden in veiligheid gebracht

Sint-Gillis-Waas - In Sint-Gillis-Waas heeft zaterdag een hevige brand gewoed in een grote schuur. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden, omdat er werd gevreesd dat asbest was vrijgekomen. Dat bleek niet het geval.

De brand ontstond in een grote schuur van een boerderij achter een woning in de Holstraat. Toen de toegesnelde brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Door de grootte van het vuur werd er bijstand opgeroepen van verschillende omliggende brandweerposten met grote tankwagens.

Paarden in een nabijgelegen schuur stonden volledig in de rook. De dieren werden in veiligheid gebracht door de brandweer en de eigenaars.

Buurtbewoners moesten ramen en deuren dicht houden omdat er mogelijk asbest was vrijgekomen. Uit metingen van de brandweer bleek dat dat niet het geval was.