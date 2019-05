Snel bijgepraat over Play-off 2: Zulte Waregem krijgt rammeling van Kortrijk, Oostende op eigen veld met de billen bloot

Een pijnlijke avond voor Zulte Waregem. Essevee moest al na elf minuten met een man minder verder, toen Hamdi Harbaoui terecht uitgesloten werd voor een elleboogstoot. Kortrijk rook bloed en haalde zwaar uit in het Regenboogstadion: 0-5! In de derde match in groep B boog Waasland-Beveren een achterstand tegen Cercle om in een 2-1 zege. In groep A kreeg Oostende dan weer een pak slaag van Westerlo: 0-3 werd het in de Versluys Arena.

De altijd geladen derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk werd na tien minuten helemaal op de spits gedreven door Hamdi Harbaoui. Oerdom was het, wat de Tunesiër liet zien na 11 minuten. De spits haalde zwaar uit met zijn elleboog op de keel van Hines-Ike. Een smerige overtreding, die door de VAR gesignaleerd werd en door Boucaut meer dan terecht bestraft werd met rood. De gespeelde onschuld was ongepast, het protest onnodig.

Het legde de wedstrijd wel meteen in een plooi. Kortrijk nam de match resoluut in handen, rond het halfuur zorgden Rolland en Chevalier op drie minuten tijd voor een 0-2 bonus, nog voor de rust deed Ezekiel er een derde bij. Na de pauze zetten De Sart en D’haene de 0-5 eindstand op het bord, tot onvrede van doelman Bostyn. Die werkte zijn frustratie af op zijn doelpaal.

Na het vertrek van Guyot wilde Cercle aanpikken met de zege. Het doelpunt van Mercier zorgde halfweg voor een voorsprong, maar Waasland-Beveren draaide de situatie nog helemaal om. In de laatste twintig minuten hielden Vanzo en Badibanga de punten op de Freethiel.

Voor Oostende mag het seizoen snel gedaan zijn. Na Gert Verheyen vertrok nu ook Hugo Broos, zijn Noorse opvolger bereidt het nieuwe seizoen voor. Franky van der Elst heeft de ondankbare taak het seizoen af te werken. Maar de motivatie is ver te zoeken. Tegen Westerlo kreeg het een 0-3 pandoering om de oren in de eigen Versluys Arena. Ambroise Gboho tekende voor twee doelpunten, Sava Petrov deed ook zijn duit in het zakje. Westerlo staat zo knap derde in groep A.

Foto: Photo News

Eerder op de dag was Charleroi al een maatje te groot voor Beerschot Wilrijk. Een B-ploeg van de Kielse ratten hadden geen verhaal tegen Charleroi, dat groepsleider blijft. De Carolo’s wonnen makkelijk met 0-3. Dessoleil, Osimhen en Niane zorgden voor de goals.