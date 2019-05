PSG wint nog eens: “bandana” Neymar dolt met geweldige actie en scoort uniek doelpunt

Neymar (20.) en Di Maria (58.) maakten een einde aan een reeks van twee competitiematchen zonder zege. De aansluitingstreffer van Tait (88.) bracht de Parijse overwinning niet meer in gevaar.

Voor Neymar, die voor de verandering met een bandana speelde, was het zijn 34ste doelpunt voor PSG in de Ligue 1, maar pas zijn eerste met de kop. Hij zit nu ook aan honderd competitietreffers in zijn carrière. Tussendoor dolde hij ook met een héérlijke dribbel. Leuk om je seizoen mee af te sluiten want vanaf volgende week is Neymar drie matchen geschorst.

Angers boss Stéphane Moulin on booing Neymar today: "He's a world class player. I don't understand why he's booed. He's an artist, he needs to be protected, he puts on a show that we pay to see. Those who boo are the same guys who don't come to our games when Neymar isn't here."