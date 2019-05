Peiling: Brexit Partij van Nigel Farage groter dan Conservatieven en Labour samen

Het politiek landschap in Groot-Brittannië dreigt op zijn kop te komen te staan wat betreft de Europese verkiezingen. In de laatste peiling zakken de Conservatieven van premier Theresa May terug naar de vierde plaats. Ondertussen staat de eurosceptische Nigel Farage met zijn Brexit Partij stevig aan kop. Wat heet: de partij is groter dan de twee traditionele spelers (Labour en de Conservatieven) samen.