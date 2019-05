Waarom doe je dit, Hamdi? Harbaoui mag lange schorsing vrezen na smerige elleboog

Nog geen tien minuten was de West-Vlaamse derby tussen Essevee en Veekaa ver toen het licht bij Hamdi Harbaoui uitging. De Tunesiër deelde een duidelijk elleboog uit aan bewaker Hines-Ike. Het ontging de ref, maar de VAR maakte Boucaut erop attent. Rood was het logische gevolg, een lange schorsing wacht.

Trainer Francky Dury had de beelden onder de rust bekeken en zocht geen uitvlucht. “Ik had de fase niet gezien. Aan de rust ben ik gaan kijken in mijn bureau naar de televisie omdat ik wilde weten wat er gebeurd was. Het was terecht rood. Daar moeten we niet flauw over doen. Hamdi mag dat niet doen. Hij is zich komen excuseren.” Zulte Waregem zakte na de rode kaart helemaal weg. “We wilden winnen vandaag. Dan heb je je topschutter nodig.”