Matchpack Antwerp-Anderlecht. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Vandaag staat op de achtste speeldag van Play-off 1 de confrontatie tussen Antwerp en Anderlecht op de agenda. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Erik Lambrechts

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 1-1 op Anderlecht, 0-1 op Antwerp

Verwachte opstelling: Didillon: Appiah, Kara (?), Bornauw, Cobbaut: Kums, Trebel: Najar, Verschaeren, Bolasie: Santini.

Bank: Boeckx. Sanneh. Lawrence. Milic. Kayembe. Gerkens. Zulj. Saelemaekers. Amuzu.

Geschorst: niemand

Geblesseerd: Bakkali. Dhauholou. Dimata. Obradovic. Sambi Lokonga

Op één kaart van schorsing: Kara. Kums. Santini. Trebel

Dit zegt onze clubwatcher:

Niemand bij Anderlecht die er nog rekening mee hield maar door de plotse implosie van Standard is de vierde plaats (en de Europese barragematch) toch nog mogelijk voor paars-wit . Om dat zo te houden moeten Belhocine en zijn spelers straks wel minstens één punt (en liefst drie) pakken op de Bosuil. Bij winst behoudt Sporting zelfs nog een waterkans op de derde plaats en een rechtstreeks Europees ticket. Bij verlies wordt de vijfde plaats dit seizoen het hoogst haalbare. In de Brusselse verdediging is Kara (rug) onzeker. Voor de rest worden dezelfde namen aan de aftrap verwacht als vorige week tegen Standard. (thst)

Verwachte opstelling: Bolat; Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod; Haroun, Govea; Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Bolingi

Bank: Teunckens, Borges, Seck, Batubinsika, Nazaryna, Hairemans, Simao, Yatabaré, Rodrigues, Owusu,

Geblesseerd: Buta

Geschorst: Mbokani

Op één kaart van schorsing: Arslanagic, Govea, Lamkel Zé, Van Damme, Yatabaré

Dit zegt onze clubwatcher:

Indien Antwerp minstens een punt pakt, is het zeker van een vierde plaats. The Great Old mikt natuurlijk hoger en kan met een derde stek zich rechtstreeks plaatsen voor de Europa League-poules. Toch wil Bölöni niet te ver vooruitkijken. “Op het moment dat ik hier mijn contract tekende, een kleine twee jaar geleden, was het eerste opzet het behoud verzekeren. Er werd wel gesproken over de top 6, maar dat was geen must. Het is allemaal veel sneller gegaan dan verwacht, waardoor we nu over andere doelen speculeren. Dat is gevaarlijk.” De Roemeen kan niet op Mbokani rekenen, maar ziet wel Lamkel Zé terugkeren. Een vijftal moet uitkijken voor schorsing. (dge)