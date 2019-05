Matchpack Club Brugge-Genk. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Wordt de titelstrijd vandaag al beslist, of wordt ze weer helemaal open gegooid? Het is een cruciaal duel in het Jan Breydelstadion, waar Club Brugge en Genk de messen slijpen. Alles wat u moet weten over de opstellingen en de laatste nieuwtjes van de twee teams vindt u hieronder.

Bram van Driessche

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 3-1 thuis, 1-3 uit

Verwachte opstelling: Horvath; Mata, Mechele, Denswil; Dennis, Rits, Amrabat, Danjuma, Vormer, Vanaken; Wesley

Bank: Letica, Poulain, Decarli, Nakamba, Diatta, Openda, Schrijvers, Vossen

Geschorsten: niemand

Op 1 kaart van schorsing: Dennis, Mechele, Amrabat

Geblesseerden: Mitrovic, Vlietinck

Verwachte opstelling: Vukovic: Maehle, Dewaest, Aidoo, Uronen: Berge, Malinovskyi, Heynen: Ito, Samatta, Trossard.

Bank: (keuze uit) Jackers, Leysen, De Norre, Lucumi (?), Seigers, Wouters, Ndongala, Paintsil, Ingvartsen, Piotrowski, Gano.

Geschorst: Niemand

Op 1 kaart van schorsing: Ally Samatta, Sébastien Dewaest en Joakim Maehle

Geblesseerd: Neto Borges (rug) en Vladimir Screciu (hamstrings)

Bij winst verzekert KRC Genk zich van een vierde landstitel in haar geschiedenis. Verplaatsingen naar het Jan Breydelstadion leverden de voorbije jaren echter nog niet veel puntengewin op. Ook bij een Genkse nederlaag is er nog geen man overboord voor de titel. Het Genkse legioen staat alvast paraat in Brugge én Genk. Het belooft alvast nagelbijtend spannend te worden voor iedereen met een blauw-wit hart. Thriller tussen de twee beste ploegen van het land. (scl)