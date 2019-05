“300 miljoen nodig om jeugdhulp uit slop te halen”

Op het strand van Bredene heeft oppositiepartij SP.A zaterdag 5.278 stoelen gezet, evenveel als het aantal jongeren dat op de wachtlijst van de jeugdhulp staat. Die problematiek is voor voorzitter John Crombez al langer een prioriteit. De Vlaamse administratie voor jeugdhulp komt toevallig op dezelfde dag met haar berekeningen hoeveel het zou kosten om zowel de wachtlijsten weg te werken als de jeugdhulp in het algemeen te verbeteren. Ze komt daarbij op 300 miljoen euro per jaar extra. Ze stelt voor om de komende jaren stap voor stap tot dat bedrag te komen, zodat het tegen het einde van de volgende regeerperiode op kruissnelheid zit. Dat is bovenop het huidige jaarbudget van ongeveer 600 miljoen.

“Dat geld moet vooral dienen om de jeugdhulp sneller en korter op de bal te laten werken”, zegt Stefaan Van Mulders, die na vijftien jaar afscheid neemt als administrateur-generaal van het agentschap Jongerenwelzijn. “Het is belangrijk om er veel sneller bij te zijn, vooraleer de problemen gaan escaleren.”

In de eerste levensjaren

Die 300 miljoen euro extra noemt hij “geen garantie dat er niks meer zal gebeuren”. “Maar dit is wel wat we als een realistisch scenario zien om de jeugdhulp te verbeteren.” Daarvan zou 100 miljoen gaan naar de uitvoering van vernieuwingen die al eerder zijn opgezet, zoals het jeugddelinquentierecht en de uitbreiding van pleegzorg. 150 miljoen moet dienen om de wachtlijsten weg te werken, en 50 miljoen voor een reeks andere initiatieven, zoals samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg.

Stefaan Van Mulders Agentschap Jongerenwelzijn “Het is niet alleen een kwestie van centen, het systeem moet ook anders werken”

“Het is niet alleen een kwestie van centen, het systeem moet ook anders werken”, aldus Van Mulders. “Om sneller en preventiever te kunnen werken, is het belangrijk om al in de eerste levensjaren in te grijpen. Daarvoor zitten we op het goede spoor dankzij de fusie met Kind en Gezin.” Zijn agentschap vormt samen met Kind en Gezin sinds kort het Vlaams agentschap Opgroeien. “De afdelingen van Kind en Gezin kunnen sneller de signalen oppikken bij heel kleine kinderen, zodat we op dat moment al preventief kunnen werken.”

SP.A zit in ieder geval al op dat spoor. Tijdens de actie in Bredene pleitte Crombez voor een grootschalig investeringsplan om de wachtlijsten weg te werken, niet alleen voor de jongeren, maar ook bij de andere onderdelen van de zorgsector.