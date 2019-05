Belgische Sylvia (25) gaat samen met elf andere violisten door naar finale Koningin Elisabethwedstrijd

De Belgische Sylvia Huang (25) gaat samen met elf andere violisten door naar de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat maakte juryvoorzitter Gilles Ledure zaterdagnacht bekend na afloop van de halve finales.

Onze landgenote is de enige Belgische deelneemster aan het prestigieuze concours. De violiste uit Montigny-le-Tilleul gaat samen met elf andere jonge musici naar de finaleweek, die plaatsvindt van 20 tot 25 mei in Bozar.

Foto: Photo News

Week studeren

De andere finalisten zijn Stella Chen (VS), Timothy Chooi (Canada), Ioana Cristina Goicea (Roemenië), Luke Hsu (VS), Stephen Kim (VS), Shannon Lee (Canada), Seiji Okamoto (Japan), Júlia Pusker (Hongarije), Eva Rabchevska (Oekraïne), Ji Won Song (Korea) en Yukiko Uno (Japan).

Deze acht vrouwen en vier mannen vertolken in de finaleweek een concerto naar keuze en een werk dat speciaal voor deze vioolwedstrijd is geschreven door de Finse componist Kimmo Hakola, samen met het Belgian National Orchestra, geleid door Hugh Wolff. Ze krijgen een week de tijd om het verplichte werk in te studeren.

Opvallende eigen keuze

Tijdens de vioolconcerto naar keuze zal Tsjaikovski vier keer gespeeld worden, Brahms drie keer, dat van Sibelius tweemaal en dat van Beethoven, Sjostakovitsj en Dvorak slechts één keer. Het stuk van Dvorak spelen gebeurt zelden, meer zelfs: het is van 1971 geleden dat iemand er zich aan waagde. En laat dat nu net de concerto zijn waar onze Belgische kandidate zich op toespitst. Huang zal op maandag 20 mei haar finale concert spelen.

De 24 halvefinalisten traden afgelopen week al tweemaal aan voor het publiek in studio 4 van Flagey. Zij brachten een concerto van Mozart met het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië en daarnaast een recitalprogramma met pianobegeleiding.