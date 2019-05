Wouter Beke in De Zondag: “N-VA is een populistische partij, populisten vertellen niet altijd de waarheid”

Tijdens een interview met De Zondag noemt Wouter Beke (CD&V) het personalisme de ideologische fundering van zijn partij. “We zijn kwetsbare wezens, dus we hebben anderen nodig.” En die kwetsbare mensen moeten ook beschermd worden, zo stelt de partijvoorzitter. Dat er kinderen in gesloten asielcentra zitten, wringt dus. Net als de fundamentele verschillen met N-VA.

“Denk aan je ouders, kinderen, partner, buren, vrienden noem maar op. ‘Ik’ word sterker omdat er een ‘jij’ bestaat. Wie kan buigen op persoonlijke relaties, wordt een sterker mens.” Dat is personalisme, zo vindt Wouter Beke.

De 44-jarige Limburger is al vier jaar partijvoorzitter en schreef er net nog een boek over. De ‘Revolutie van de Redelijkheid’, een pleidooi van meer dan 200 pagina’s voor levenskwaliteit en geborgenheid. Het gemeenschapswezen staat centraal. En dat is een groot verschil met het liberalisme, zo vindt hij. “Wij streven ook naar vrijheid, maar interpreteren dat anders”, stelt Beke. “Wij streven naar positieve vrijheid. De mensen moeten kansen krijgen om vrij te zijn.” Die kansen komen volgens het CD&V-kopstuk van andere mensen, maar ook van de overheid. “Geborgenheid is hier cruciaal.” Anders dan bij negatieve vrijheid: “In een harde liberale samenleving worden de kwetsbaren opgegeten door de machtigen.”

Leugens van N-VA

Ook met N-VA zijn er fundamentele verschillen. “We geloven in geslaagd burgerschap. Iemand kan én Vlaming én Belg én Europeaan zijn. N-VA ziet maar één absolute gemeenschap: de Vlaamse.” Maar ook op sociaaleconomisch vlak ziet CD&V het anders. Beke vindt de partij van concullega Bart De Wever neoliberaal, vaak hardvochtig. Het is één van de partijen die het sociaal overleg wil afschaffen, en dat zou volgens Beke desastreuze gevolgen hebben.

Maar de stijl, daarin lijken de partijen wellicht nog het meest te verschillen. “Ze zijn een populistische partij. Populisten zeggen wat mensen graag horen, dat hoeft daarom niet de waarheid te zijn”, aldus Beke. “Vaak vertellen populisten leugens. Een voorbeeld is de campagne van N-VA over het VN-migratiepact.”

Opgesloten kinderen

Dat in de federale regering-Michel kinderen worden opgesloten in gesloten asielcentra, lijkt mijlenver weg te staan van het personalisme. En dat wringt, voor Beke. “Elke christendemocraat worstelt met dit vraagstuk”, zegt hij aan De Zondag. “Een asielbeleid moet altijd menselijk zijn, maar tegelijk ook grenzen stellen. Een gesloten centrum is niet de eerste oplossing, niet de beste, maar moet wel de allerlaatste kunnen zijn.”