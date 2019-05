Twin Peaks-actrice Peggy Lipton overleden op 72-jarige leeftijd

De Amerikaanse actrice en het voormalig model Peggy Lipton, die eind jaren zestig faam maakte in de populaire serie The Mod Squad, is overleden. Ze werd 72. Dat hebben haar dochters bekendgemaakt. Fans van middelbare leeftijd kennen haar van de cultserie “Twin Peaks”.

Lipton, geboren in New York, begon op 15-jarige leeftijd met modelwerk. Op haar 19de, toen ze met haar gezin verhuisd was naar Los Angeles, maakte ze haar televisiedebuut in de sitcom ‘The John Forsythe Show’. Daarna volgden nog rollen in series als ‘Bewitched’, ‘The Alfred Hitchcock Hour’ en ‘The Virginian’.

Foto: EPA-EFE

Relatie met Elvis

De grote doorbraak voor Lipton kwam er op haar 21, toen ze undercoveragente Julie Barnes vertolkte in ‘The Mod Squad’. De serie was heel populair en was vijf seizoenen te zien op de Amerikaanse televisie. Lipton kreeg in 1971 voor haar rol zelfs een Golden Globe voor beste actrice in een televisiedrama.

De knappe blondine was niet alleen veelgevraagd voor tv, ook op mannen had ze een grote aantrekkingskracht. Zo had ze korte relaties met onder meer Paul McCartney, Keith Moon, Sammy Davis jr. en Elvis Presley. Maar het was uiteindelijk de zwarte muziekproducent Quincy Jones die haar hart wist te veroveren. Met hem heeft ze twee kinderen, onder wie actrice Rashida Jones.

Midden jaren zeventig besliste Lipton zich toe te leggen op haar kinderen en zei ze de filmindustrie zo goed als vaarwel, op een paar kleinere rolletjes na.

Twin Peaks

Tot regisseur David Lynch haar eind jaren tachtig kon overtuigen mee te spelen in wat later één van de grootste cultseries van de vorige eeuw zou blijken te zijn: ‘Twin Peaks’, waarin ze de rol van serveerster Norma Jennings speelde. Door het succes van de serie was Lipton plots weer regelmatiger te zien in films en series. Zo had ze terugkerende gastrollen in ‘Popular’ en ‘Alias’ en was ze te zien in de prequel ‘Twin Peaks: Fire Walk With Me’.

Een andere “verwezenlijking” die Lipton op haar cv kon zetten: in 2002 werd ze door het Amerikaanse tijdschrift TV Guide uitgeroepen tot de vijfde meest sexy ster aller tijden.

In 2004 werd er bij haar darmkanker vastgesteld. De afgelopen jaren was ze nog occasioneel te zien in films, zoals ‘When in Rome’ en ‘A Dog’s Purpose’. Lipton overleed aan kanker.