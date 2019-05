Flamboyante voorzitter laat spelers van Patro Eisden met zijn luxewagens rijden om promotie te vieren

Patro Eisden Maasmechelen mag volgend seizoen aantreden in de eerste amateurklasse. Dat had heel wat voeten in de aarde: ze werden kampioen in de tweede amateurklasse maar vrijdag pas kregen ze een licentie van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Om dat te vieren liet de flamboyante voorzitter de spelers en staf met zijn luxewagens rijden. En dat zijn enkele héél exclusieve (en dure) sportwagens, zoals de Iraanse zakenman Salar Azimi al liet zien in tv-programma van ‘The Sky is The Limit’.

Azimi is een multimiljonair die graag rondrijdt in Rolls-Royces of Lamborghini’s. “Een persoonlijk vermogen van 20 miljoen euro? Het is veel meer.”

Azimi eiste vorige week al de aandacht op toen hij tegen Sporting Hasselt zelf inviel in de slotfase én zelfs scoorde vanop de strafschopstip. Achteraf werd het kampioenschap toen uitgebreid gevierd. De voorzitter had na de galawedstrijd een kampioenenfeestje beloofd en na het laatste fluitsignaal vloog de champagne in het rond. Azimi had een goudkleurige fles champagne voortdurend in de hand en klom op de omheining om met de trouwe Patro-aanhang het kampioenschap uitbundig te vieren.

De flamboyante Azimi nam eind oktober 2018 traditievoetbalclub Patro Eisden over van de dubieuze Chinese voozitter Wayne Woo. Met ex-Rode Duivel Stijn Stijnen als trainer zette hij een ongelofelijke reeks van 26 ongeslagen wedstrijden neer. Omdat de vroegere mijnenclub nog openstaande schulden had liet een licentie nog even op zich wachten maar die laatste klip werd dus nog omzeild.