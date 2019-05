Fans van Racing Genk zetten de toon wanneer spelersbus richting Brugge vertrekt, 23e minuut is voor Julie Van Espen

Vanavond (18u) wordt in het Jan Breydelstadion het mogelijk beslissende titelduel tussen uittredend landskampioen Club Brugge en competitieleider Racing Genk op gang getrapt. Als de Genkenaars winnen op het veld van de eerste achtervolger, zijn ze met nog twee speeldagen voor de boeg al zeker van de vierde landstitel - de eerste sinds 2011. De toon werd alvast gezet toen de spelersbus zaterdag werd uitgewuifd: dat leverde al mooie beelden op, dat belooft voor vanavond in het Jan Breydelstadion...

Voor Genk is het de eerste matchbal die ze krijgen, met een vier op negen in de laatste drie wedstrijden zijn ze dankzij de voorsprong van zes punten op Club altijd zeker landskampioen - zelfs bij een perfect parcours van de West-Vlamingen.

Club speelt dan weer zijn laatste troefkaarten uit en is voor een volgepakt stadion verplicht te winnen. Bij een gelijkspel is er nog geen mathematische zekerheid, maar kan de vierde titel de Limburgers amper nog ontglippen. Bij een Brugse zege nadert de regerende kampioen echter tot op drie punten van Genk, dat zo toch wat meer onder druk zou komen te staan. Door de halvering van de punten en het extra halve punt dat Genk daardoor bijgekregen heeft, is bij een gelijke stand Club immers altijd in het voordeel.

“23e minuut voor Julie Van Espen”

Elke thuiswedstrijd van Club Brugge herdenken de supporters François Sterchele in de 23ste minuut, de spits die elf jaar geleden omkwam in een verkeersongeluk. Na het tragische overlijden van Julie Van Espen, wil blauw-zwart deze keer ook haar gedenken in dat applaus.

“De voorbije week leefde ook de volledige Club-familie mee met de familie en vrienden van Julie Van Espen”, klinkt het. “We vragen daarom om een extra luid applaus in de 23e minuut om naast François ook Julie te gedenken.”