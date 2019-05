Man (32) gaat door het lint en steekt mes in gezicht van buur tijdens banale discussie

Gent - Een 32-jarige man die een mes in de kin van zijn buurman plantte, riskeert twee jaar cel. Het slachtoffer had aan zijn buur gevraagd te stoppen met brood op de grond te gooien, waarop de beklaagde door het lint ging. De beklaagde is geen onbekende voor het gerecht.

De “zeer ernstige feiten” werden op 8 maart van dit jaar gepleegd in een sociaal appartementsblok in Gent. Een bewoner merkte dat een van zijn buren brood op de grond aan het gooien was en sprak hem daarop aan. “De beklaagde gooide zijn deur dicht, waarop het slachtoffer zich omdraaide met zijn dochtertje op de arm”, aldus de procureur vrijdag in de rechtbank. “Plots ging de deur opnieuw open, tikte de beklaagde het slachtoffer op de schouder en stak hij met een mes in het aangezicht van de man. Enkele centimeters lager en we hadden met een andere kwalificatie gezeten”, klonk het.

Het slachtoffer liep een diepe snijwonde op en werd bloedend afgevoerd. “Het bloed hing aan uw deur en op de grond. Wat heeft u in godsnaam bezield op die manier te reageren op een huis- tuin- en keukendiscussie?”, vroeg de rechter aan de beklaagde. “Ik weet het niet, het was niet de bedoeling”, luidde het antwoord.

Brandende vloeistof

Het parket vroeg twee jaar cel en een boete van 800 euro voor de beklaagde, omdat die in 2013 al voor gelijkaardige feiten tot een jaar cel was veroordeeld. Toen had hij een brandende vloeistof over iemand gegoten tijdens een uit de hand gelopen discussie.

“Ik ga een deskundige aanstellen om uw geestestoestand te laten onderzoeken, want u lijkt me een gevaarlijk persoon.” Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van 250 euro en zal later nog worden onderzocht.