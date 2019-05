Daar is de zon: volgende week tot 21 graden

Eindelijk beter weer: we houden het de komende week droog en ook de temperaturen gaan de hoogte in. Dat meldt het KMI.

Zondag krijgen we overwegend droog weer met zon en wolkenvelden. In de namiddag kunnen in het oosten van het land enkele stapelwolken uitgroeien tot een licht buitje. De maxima liggen tussen 9 à 10 graden in Hoog- België en 14 graden in het centrum bij een matige noordelijke wind. ‘s Avonds lost de bewolking geleidelijk op en volgende nacht wordt het helder. Het koelt opnieuw flink af met minima tussen lokaal 0 graden in de Ardennen en +6 graden aan zee. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke en later noordoostelijke richtingen.

Maandag komt het hogedrukgebied over de Noordzee te liggen. Het is dan overal droog met veel zon en maxima van 10 tot 15 graden. Er waait een matige noordoostelijke wind. Aan zee wordt de wind in de namiddag vrij krachtig uit noordnoordoost.

Dinsdag is het droog met veel zon. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een matige noordoostelijke wind. In de namiddag wordt de wind aan zee opnieuw vrij krachtig uit noordnoordoost. Woensdag begint de dag met veel zon. Mogelijk ontwikkelt er zich in de namiddag bewolking vanaf het het oosten maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een matige noordoostelijke wind. In de namiddag wordt de wind aan zee opnieuw vrij krachtig uit noordnoordoost.

Donderdag blijft het droog en wordt het waarschijnlijk gedeeltelijk bewolkt met voornamelijk hoge bewolking. Het wordt zachter met maxima van 14 tot 18 graden. Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met later overdag kans op een bui, vooral in het zuiden. Maxima tussen 14 en 19 graden.

Zaterdag wordt het meer onstabiel met ontwikkeling van buien die vooral in de oostelijke helft onweerachtig kunnen zijn. Het kwik klimt tussen 16 en 21 graden.