Bekende actrice roept vrouwen op tot seksstaking uit protest tegen anti-abortuswet : “We kunnen geen zwangerschap riskeren”

Alyssa Milano heeft op sociale media opgeroepen tot een seksstaking. Dat doet de Amerikaanse actrice om de strijd op te voeren tegen de strenge abortuswetten in de Verenigde Staten. “Totdat we wettelijke controle hebben over ons eigen lichaam, kunnen we ons geen zwangerschap riskeren”, klinkt het.

Aanleiding voor de oproep van Alyssa Milano is een wet die werd goedgekeurd in de Amerikaanse staat Georgia. Die stelt dat abortus verboden moet zijn na de zesde week van de zwangerschap. De actrice, gekend van haar rollen in onder meer ‘Charmed’ en ‘Melrose Place’, is er niet over te spreken. Op Twitter roept ze vrouwen dan ook op om seks te weigeren “totdat ze zelf volledig over hun lichaam mogen beslissen”.

“We moeten inzien hoe nijpend de situatie in het hele land is”, zegt Milano. “Het herinnert mensen eraan dat we de controle moeten hebben over ons eigen lichaam en ook over hoe we die gebruiken. We kunnen ons geen zwangerschap riskeren.”

(lees verder onder de tweet)

Our reproductive rights are being erased.



Until women have legal control over our own bodies we just cannot risk pregnancy.



JOIN ME by not having sex until we get bodily autonomy back.



I’m calling for a #SexStrike. Pass it on. pic.twitter.com/uOgN4FKwpg — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) May 11, 2019

“Hartslagwet”

Voorstanders van de wet noemen het voorstel de ‘hartslagwet’. Dat verwijst naar de levensduur van het ongeboren kind: de hartslag van een foetus is doorgaans na ongeveer zes weken meetbaar. Maar tegenstanders vinden dat onzin. Veel vrouwen weten die eerste weken immers nog niet dat ze zwanger zijn, wat betekent dat er eigenlijk een totaalverbod op abortus komt.

Vanuit liberale hoek krijgt Milano ook kritiek. Zo zou de actrice, met de idee voor een seksstaking, eigenlijk beweren dat vrouwen die seks hebben ”een dienst bewijzen aan hun partners”.

Toch zijn de reacties op sociale media overwegend positief. “Ik steun een seksstaking”, schrijft een vrouw. “Het is helemaal niet toegeven dat ons lichaam enkel maar dient om mannen te plezieren. Het is enkel maar een herinnering aan het feit dat we controle hebben over ons eigen lichaam.”

Ook Milano’s collega-actrice en komiek Bette Midler sluit zich aan bij het initiatief. Al zijn de dames niet de eerste die protesteren, ook mannelijke Hollywood-sterren als Sean Penn en Ben Stiller zeiden eerder al de geplande televisie- of filmproducties niet meer in Georgia te laten doorgan. Dat zou nefast zijn voor de economie van de staat.

I hope the #womenofGeorgia stop having sex with men until these indignities are overturned. — Bette Midler (@BetteMidler) May 11, 2019

Hey, so this make come as a shock, but did you know that women can orgasm without a dude? — Elizabeth Thorp (@ElizabethEThorp) May 12, 2019

Kudos to @Alyssa_Milano for proposing the classic Lysistrata strategy to deal with these Dark Ages Republican cavemen and their misogynistic laws. — Charles Johnson (@Green_Footballs) May 12, 2019

Opinions vary on @Alyssa_Milano's Sex Strike, but I do agree with her that something needs to happen to show men how dangerous and invasive these abortion laws are becoming. This isn't a fight we can leave to them. — Dave Hogg (@stareagle) May 11, 2019