In de zoektocht naar aanvallende versterking voor volgend seizoen heeft Eupen zijn zinnen gezet op Mario Engels (25) van Roda JC.

De Duitse spits was dit seizoen goed voor 24 doelpunten en 11 assists in de Eerste Divisie (tweede klasse) en is einde contract bij Roda. Eupen heeft hem een voorstel gedaan maar Engels schermt ook nog met aanbiedingen van twee Nederlandse eersteklassers en een Duitse club. Ook KV Mechelen had de Duitser op de radar staan maar deed hem geen voorstel.