Renovatie eindigt in ravage: pas gekochte woning moet volledig gesloopt

Wachtebeke - In de Stationsstraat in het centrum van Wachtebeke zijn verbouwingswerken geëindigd in een complete ravage. Een pas gekochte woning moest uiteindelijk volledig worden gesloopt. “Gelukkig was er niemand aanwezig”, zeggen de hulpdiensten.

Brandweerpost Zelzate kreeg zaterdagavond omstreeks 17.45 uur een oproep wegens instortingsgevaar. Een oudere woning in de Stationsstraat was plots gedeeltelijk ingestort tijdens de renovatiewerken en dreigde compleet in te storten. De brandweer kwam ter plaatse maar stutten leek niet evident. Het gevaar op instorting was te groot. “In samenspraak met de eigenaar werd beslist om het huis tot op een bepaalde hoogte af te breken”, klinkt het. “Daarvoor werd een aannemer opgevorderd.”

Amper twee uur later lag de hele woning tegen de vlakte. Bij de afbraakwerken liep het grondig mis: slechts na één tik van de kraan stortte het huis volledig in.

(lees verder onder de video)

Eigenaar Ruben Meulemeester reageert koel: “Het is waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden. We waren klaar met het graven van de funderingen, maandag konden we aan het gieten gaan.” Maar nu is het terug van vooraf aan beginnen. Zeker wat vergunningen betreft, aangezien het nu niet meer om een renovatie gaat. Dat bevestigt ook de burgemeester. “Het kan inderdaad een aantal maanden in beslag nemen.”

Volgens Meulemeester dateert het huis uit 1929 en was er nog veel werk aan. Achteraan is een nieuw gebouwd stuk gevrijwaard gebleven, maar het oudste gedeelte moest er dus aan geloven. “We hebben het onlangs gekocht en wilden er tegen de zomer van 2020 intrekken. Dat zal nu wellicht wat later worden”, zucht hij.