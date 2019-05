Leander Dendoncker kijkt uit naar heksenketel in Liverpool, maar: “Voetbalwereld is een degoutante wereld”

Vanmiddag zal de spanning te snijden zijn in voetbalminnend Engeland: op de slotspeeldag in de Premier League speelt Manchester City kampioen als het geen punten laat liggen in Brighton. Maar Liverpool ligt op vinkenslag want als The Citizens niét winnen, kunnen The Reds een prachtseizoen alsnog bekronen met de Engelse titel. Maar dan moet er op Anfield Road uiteraard wel gewonnen worden van Wolverhampton. Na zijn legendarische doelpunten in de Champions League lijkt Jürgen Klopp opnieuw te rekenen op Divock Origi. Maar een andere Belg kan nog roet in het eten gooien: Leander Dendoncker.

“Het wordt een heksenketel”, beseft Dendoncker, sinds januari één van de sterkhouders op het middenveld bij The Wolves. “Ik kijk ernaar uit.”

Liverpool moét winnen, maar Wolverhampton wil een mooi seizoen in schoonheid afsluiten. Nochtans heeft Dendoncker wel sympathie voor The Reds: “Het zou de verdiende kampioen zijn”, klinkt het in De Zondag. “Omdat het al zo lang geleden is en ze ook heerlijk voetbal spelen. Je voelt dat héél Engeland hen dat gunt. Maar ik geloof niet dat het zal lukken: City zal geen punten meer laten liggen, denk ik. En zij spelen ook fantastisch voetbal, hoor.”

“Voetbalwereld is een degoutante wereld”

De 24-jarige Dendoncker is na een moeilijk periode weer helemaal opengebloeid sinds hij in januari zijn kans kreeg én greep bij Wolverhampton. De club waar hij naartoe trok nadat hij bij Anderlecht was doorgebroken. Zijn laatste seizoen bij paars-wit werd echter zijn grootste ontgoocheling: “Ik wou toen in de zomer vertrekken en er waren ook beloften gemaakt door het toenmalige bestuur, maar die zijn niet nagekomen. Er zijn ook dingen gebeurd met mijn manager. Dat was een moeilijk seizoen en sportief ook het zwakste uit mijn carrière.”

Hij heeft er naar eigen zeggen “veel uit geleerd” maar het zorgde er wel voor dat hij niet van de voetbalwereld houdt: “Het is een degoutante wereld. Er gaat veel geld in om en waar geld is, zijn foute mensen. Ik ga daar niet over liegen. Maar ik ga daar ook niet over uitweiden. Dat zou niet slim zijn. Alleen dit: ik ga niet snel mensen vertrouwen.”

Toch blijft Anderlecht ‘zijn’ club. “Ik heb daar tien jaar gespeeld, hé. De huidige malaise doet me pijn. Véél pijn. Ik heb veel wedstrijden gezien en het was gewoon niet goed. Ik had dit niet zien aankomen. Ja, het nieuwe bestuur heeft veel veranderd en dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Maar vijfde? Neen, dat niet.”