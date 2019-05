In hartje Antwerpen stappen vandaag naar schatting duizenden betogers mee in de mars tegen seksueel geweld, na de moord op studente Julie Van Espen. De stille optocht wil een stem geven aan alle slachtoffers én een duidelijk signaal dat dit een probleem is dat niet langer genegeerd kan worden. Wij stappen mee en brengen live verslag uit.