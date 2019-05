Paul Magnette (PS) gelooft dat herziening financieringswet niet nodig zal zijn

PS-kopstuk Paul Magnette gelooft dat het niet noodzakelijk zal zijn voor Wallonië om een herziening van de financieringswet te vragen. Met een beter beleid zal het immers mogelijk zijn een meer dynamische en sociale economie en een meer solidaire maatschappij te hebben. “Wij zijn geen vragende partij”, verklaarde Magnette zondag in De Zevende Dag op Eén.

Het was zijn eigen partijvoorzitter Elio Di Rupo die enkele weken geleden een pleidooi hield voor een herziening van de bijzondere financieringswet. Die regelt de geldstromen tussen het federale niveau en de gewesten en gemeenschappen in ons land. De wet werd tijdens de zesde staatshervorming hertekend, met meer responsabilisering. Omdat Wallonië economisch minder vooruitgang boekt, dreigt het vanaf 2025 geld te verliezen.

Maar Magnette is ervan overtuigd dat het zover niet hoeft te komen. Hij merkt ook op dat de werkloosheid in Wallonië de voorbije zes jaar maand na maand daalt. Het cijfer blijft weliswaar nog steeds te hoog, erkent de Europese lijsttrekker van de PS, maar hij verzekert dat de jobcreatie hoger zou liggen met betere maatregelen.

Magnette spreekt overigens geen veto uit tegen N-VA en PVDA om na de verkiezingen te praten, al lijkt hij zo’n gesprekken maar weinig slaagkansen toe de dichten. Hij herinnert eraan dat PS en N-VA bij de vorming van de regering-Di Rupo maandenlang rond de tafel hebben gezeten, maar dat dit niets heeft opgeleverd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar waren er ook gesprekken met PVDA, bijvoorbeeld in Charleroi en Molenbeek, “maar PVDA heeft zijn verantwoordelijkheid niet willen nemen”.

De PS’er geeft nog aan dat indien de socialisten, dus PS en sp.a samen, de grootste familie vormen na de verkiezingen, zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen en partners zoeken om een “solidaire maatschappij” te smeden. Vraag is of eerst wordt geprobeerd coalities te smeden in Wallonië en Brussel, zoals vijf jaar geleden. “Dat zal afhankelijk zijn van de uitslag van de verkiezingen”, aldus Magnette. Als het mogelijk is overal progressieve meerderheden te vormen, dan kunnen de gesprekken volgens hem parallel verlopen. “We moeten pragmatisch zijn”.