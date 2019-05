Vliegtuig maakt noodlanding zonder neuswiel, paniek als cabine zich plots met rook vult

Een vliegtuig met 82 passagiers aan boord heeft zondag een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Tada-U, een stad in Myanmar. Het toestel had een binnenlandse vlucht achter de rug, maar er waren problemen met het landingsgestel. De piloot kreeg toestemming om een noodlanding uit te voeren zonder het neuswiel van het vliegtuig en slaagde erin veilig te landen. In het toestel brak even paniek uit toen er rook uit de vloer kwam en de passagiers in allerijl moesten geëvacueerd worden. Er raakte niemand gewond.