Marathon Utrecht mondt uit in chaos: 2.000 lopers verkeerde kant op gestuurd

Alle deelnemers van de kwart marathon in het Nederlandse Utrecht zijn zondag bij de Gansstraat door een verkeersregelaar de verkeerde kant op gestuurd. De circa 2000 renners belandden vervolgens op het parcours van de halve marathon. In totaal doen ruim 6000 renners mee.

Inwoners van de stad spreken hun verbazing uit op sociale media.

WoW, wat is dit bizar! Halve Marathon Utrecht komt langs ons huis, maar dit is niet de route! Gevolg: fietsers, automobilisten en bussen in de knel. Op het kruispunt loopt het verkeer vast. Wat ging hier mis? pic.twitter.com/kSCsoyM1Zj — Miriam (@boekmama) 12 mei 2019

Geen officiele rennens bij het 10 kilometer waterpunt @utrechtmarathon wel een toeschouwer. Veel respect voor de #Crew van deze kraam. pic.twitter.com/TNr9rQz4wh — von puijk (@vonpuijk) 12 mei 2019

Deelnemers van @UtrechtMarathon worden niet via Westerkade, maar Bleekstraat gestuurd en lopen tussen rest van het verkeer. Chaos. Het is bovendien honderden meters om. pic.twitter.com/m860ZckDR1 — Steven Dalebout (@stevendalebout) 12 mei 2019

De lopers zijn door organisator Golazo Sports Nederland teruggeleid, maar de deelnemers hebben enkele kilometers te veel afgelegd. Golazo, die dit jaar voor het eerst de organisatie op zich heeft genomen, zet bussen in voor mogelijke uitvallers die de extra kilometers niet volhouden.

Winnaar

De winnaar van de kwart marathon is als enige op het juiste parcours gebleven. De Utrechter Jeroen Bakker werd namelijk begeleid door twee motorrijders en een fietser. Door de verkeerde omleiding bleef het 10 kilometer parcours vrijwel leeg. Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk.