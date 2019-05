Magnette wil geen tijd verliezen met N-VA

PS-kopstuk Paul Magnette loopt niet warm voor gesprekken met N-VA of PVDA/PTB na de verkiezingen.

“Wij zullen met de N-VA niet onderhandelen, wij willen niet over confederalisme spreken en wij willen geen tijd verliezen.”

Die boodschap plaatste PS-kopstuk Paul Magnette op sociale netwerksite Twitter na afloop van zijn gesprek in De Zevende Dag.

Daarin sprak hij geen veto uit tegen N-VA, maar liet hij wel verstaan dat in de praktijk praten moeilijk zal liggen, zeker gezien het verleden.

“Het is een vaststelling: we hebben dat vijf jaar geleden geprobeerd. Maanden en maanden hebben we met de N-VA gesproken en dat heeft niets opgeleverd. Ze willen altijd maar spreken over het einde van België, over confederalisme en over de staatshervorming.”

“Wij willen daarover niet spreken. De prioriteiten zijn de koopkracht, de pensioenen en een meer solidaire maatschappij”, aldus Magnette.

De burgemeester van Charleroi gaf nog mee te dromen van een linkse coalitie. Al ligt de positie van PVDA/PTB moeilijk. “We kunnen altijd proberen met PTB te spreken. Ik heb dat in Charleroi ook proberen te doen na de gemeentelijke verkiezingen, maar ik heb moeten vaststellen dat zij hun verantwoordelijkheid niet willen nemen.”

Magnette wil niet gezegd hebben dat hij kandidaat-premier is. “We zullen zien.”

Een herziening van de financieringswet zal niet noodzakelijk zijn, zo merkte hij nog op. Magnette verklaarde dat de werkloosheid in Wallonië de voorbije zes jaar maand na maand daalt.

Het cijfer blijft weliswaar nog steeds te hoog, erkende de Europese lijsttrekker van de PS, maar hij verzekerde dat de jobcreatie hoger zou liggen met betere maatregelen.

Het was zijn eigen partijvoorzitter Elio Di Rupo die enkele weken geleden een pleidooi hield voor een herziening van de bijzondere financieringswet. Die regelt de geldstromen tussen het federale niveau en de gewesten en gemeenschappen in ons land. De wet werd tijdens de zesde staatshervorming hertekend, met meer responsabilisering. Omdat Wallonië economisch minder vooruitgang boekt, dreigt het vanaf 2025 geld te verliezen.