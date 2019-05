Rangers zegevieren opnieuw in de ‘Old Firm’ tegen Celtic, maar het was enkel voor de eer

De Rangers hebben Celtic met 2-0 geklopt in de vierde Old Firm van het seizoen, de klassieker tussen de twee clubs uit Glasgow. De wedstrijd werd zondag gespeeld op de voorlaatste speeldag van het Schots kampioenschap.

Aangezien Celtic zich vorige zaterdag al zeker wist van zijn 50e titel, stond enkel de eer op het spel in het duel. Het team van Dedryck Boyata, die geblesseerd ontbrak, telt 84 punten in het klassement terwijl de Rangers op een tweede plaats volgen met 78 punten.

Doelpunten van James Tavernier (2.) en Scott Arfield (63.) schonken de Rangers een tweede overwinning in de Old Firm dit seizoen, nadat ze de klassieker eerder al wonnen in december.