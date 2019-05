Wondermooie omhaal in de Serie A: Andrea Belotti scoort doelpunt van het weekend voor Torino

In de Serie A blijft Torino meedoen voor de Europese plaatsen. 'Il Toro' wonnen zondag met 3-2 van Sassuolo en staan nu knap zesde met 60 punten. Met nog twee speeldagen te gaan, is zelfs een Champions League-ticket nog mogelijk. Held van de dag was Andrea Belotti. De Italiaanse spits scoorde het winnende doelpunt met een prachtige omhaal. Goed voor het 15de doelpunt van 'Il Gallo'.