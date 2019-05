Duitse regering noemt invoer van “moskeetaks” een mogelijkheid

Het idee om in Duitsland een religieuze taks te heffen op - in praktijk - moskeeën wint veld. Velen maken zich immers ook zorgen omtrent financiering vanuit het buitenland, met name Turkije of salafistische bewegingen.

In een antwoord op een parlementaire vraag waarover de zondagseditie van het boulevardblad Bild heeft bericht, heeft de regering van kanselier Angela Merkel wat de media een “moskeetaks” noemen om die plaatsen van religieuze beleving te financieren, een “mogelijkheid” genoemd. Die taks zou dan bij de islamitische gemeenschap worden geheven.

Het zou dan gaan om een uitbreiding naar die gemeenschap van een religieuze taks die Duitsland bij christenen heft.

De islamitische gemeenschap omvat momenteel vijf miljoen mensen, of zes procent van de hele bevolking.

De regering in Berlijn meent niettemin dat de deelstaten het initiatief voor zo een belasting moeten nemen, want zij in Duitsland bevoegd voor de cultus.

Volgens de zondagseditie van de krant Die Welt is een groot aantal van die deelstaten bereid een dergelijke “moskeetaks” te heffen.